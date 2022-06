"Singen macht glücklich" - Badisches Chorfest in Karlsruhe mit viel Programm

Vom 1. bis 3. Juli findet in Karlsruhe das Badische Chorfest der badischen evangelischen Landeskirche statt. Unter dem Motto "uniSonO – vielstimmig eins" wird es Konzerte und Workshops geben.

Das ganze erste Juliwochenende soll beim Badischen Chorfest zum Mitsingen anregen. Auf mehreren Plätzen in der Stadt singen Chöre, es gibt Konzerte und Workshops zu unterschiedlichsten Themen, auch mehrere Gottesdienste sind geplant.

Höhepunkt am Freitag ist das Open Air Konzert auf dem Karlsruher Marktplatz mit dem renommierten "Stavanger Gospel Choir" aus Norwegen. Zuvor werden alle Chöre begrüßt mit einem gemeinsamen Singen, das sich dann in einzelne Workshops aufgliedert.

Das Chorfest auf öffentlichen Plätzen soll zum Mitsingen einladen, so wie hier beim letzten badischen Chorfest in Heidelberg Achim Plagge

Vielfältiges Programm am Wochenende

Es wird Kurse zur Gesangsbildung für alle Altersgruppen geben, für unter Sechsjährige und auch ab 60, internationale Workshops sind auf bestimmte Gesangsformen abgestimmt, wie zum Beispiel Gospel. Zudem präsentieren sich überall in der Stadt Chöre der badischen Landeskirche mit Kurz-Konzerten. Die Stadt Karlsruhe beteiligt sich finanziell am Chorfest.

"Die Kirchen leisten einen unverzichtbaren Beitrag für die Stadt, deshalb unterstützen wir das nach Kräften."

Langjährige Ensembles sind mit von der Partie beim Chorfest Achim Plagge

14 Stücke in einem Gottesdienst

Drei Abendgottesdienste finden statt, die Lieder dazu werden seit 2019 einstudiert, bis zu 14 Stücke in einem einzigen Gottesdienst geben einen Eindruck der Musikalität. Eine lange Chornacht am Samstag mit den besten Chören bildet den Höhepunkt, unter anderem mit einem Konzert in der Christuskirche, das von SWR2 mitgeschnitten und ausgestrahlt wird.

"Singen macht glücklich, es tut einfach gut, und das Fest ist genau jetzt richtig dafür."

Spezielles Angebot für Kinder

Ein Festival im Fest ist das Kinderchorfest, bei dem rund 150 Kinder an einem Tag eine Oper üben, proben und dann auch aufführen. Einmal in der Lutherkirche in Karlsruhe und einmal später in Ausschnitten auf dem Marktplatz.

Es gibt spezielle Angebote für Kinder, darunter eine Oper aus dem Tag heraus Achim Plagge

Den Abschluss am Sonntag bildet ein Festgottesdienst auf dem Marktplatz, die Predigt hält Landesbischöfin Heike Springhart. Über 5.000 Sängerinnen und Sänger werden erwartet.

Badisches Chorfestival zum Jubiläum der badischen Landeskirche

Die Landeskirche entstand vor 200 Jahren, als Lutheraner und Reformierte ihre Streitigkeiten beilegten und die badische Landeskirche gründeten. Darauf bezieht sich das Chorfest mit dem Motto: "UniSonO - vielstimmig eins".

Unisono bedeutet: Alle spielen zeitweise eine einstimmige Melodie, gleichsam ein stimmlicher Höhepunkt in einem Stück, so werde das vielstimmige eins, ganz wie die badische Landeskirche.