Bitte einsteigen! Er fährt die Stars der Leichtathletik durch Karlsruhe

Die Stars der Leichtathletik treten wieder beim Indoor Meeting in der Europahalle Karlsruhe gegeneinander an. Wie die Athleten drauf sind, erlebt ein Chauffeur seit fast 30 Jahren hautnah mit.

Bitte einsteigen! Wenn Udo Drotleff seinen Fahrgästen die Türe aufhält, setzt sich ein Weltklasseathlet nach dem anderen ins Auto. Medaillengewinner bei Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften, aber auch Stars von morgen, die noch am Anfang ihrer Karriere stehen. Immer wenn Udo Drotleff sie durch die Stadt chauffiert, ist es wieder Zeit für Weltklasse-Leichtathletik Made in Karlsruhe. Am Freitagabend feiert das internationale Indoor Meeting in der Europahalle sein 40. Jubiläum.

Die Stars der Leichtathletik: Seit fast 30 Jahren in seinem Auto

Der 68-Jährige und sein Team sorgen im Hintergrund dafür, dass die Athletinnen und Athleten rechtzeitig dorthin kommen, wo sie wollen: Vom Bahnhof abholen, ins Training oder zum Wettkampf fahren und natürlich auch wieder abholen. Auch Sonderwünsche werden erfüllt. "Wir hatten mal eine russische Athletin, die wollte unbedingt Schokolade einkaufen. Wir sind dann mit ihr in den Supermarkt gefahren. Aus einer Tafel wurde dann ein ganzer Karton voll mit Schokolade", erinnert sich Udo Drotleff heute noch gerne zurück.

Es sind Geschichten wie diese, für die der Karlsruher seit fast 30 Jahren für das Meeting in die Rolle des Chauffeurs schlüpft. Der Rentner ist selbst großer Leichtathletik-Fan.

Chauffeur Udo Drotleff schaut den Athletinnen und Athleten beim Training in der Karlsruher Europahalle zu. SWR

Athleten schalten im Auto vor dem Wettkampf mal kurz ab

Heute holt er unter anderem eine französische Sprinterin vom Bahnhof ab. Gémima Joseph will in Karlsruhe über die 60 m an den Start gehen und kommt gerade mit dem ICE aus Paris. Sie ist sichtlich erleichtert, dass Udo Drotleff ihr gleich den richtigen Weg zum Auto zeigt. Gesprochen wird kaum. Joseph und auch andere Athleten nutzen die Fahrt, um mal kurz abzuschalten. "Aber nach dem Wettkampf reden sie meistens umso mehr", weiß der Karlsruher aus Erfahrung.

Leichtathletik live! Das traditionelle Hallenmeeting in Karlsruhe wird am 7. Februar ab 18:10 Uhr im Livestream auf SWR.de/sport übertragen.

Vor dem Hotel angekommen, hält Udo Drotleff seinem Fahrgast die Türe auf. Nimmt ihre Tasche, begleitet sie in die Lobby und verabschiedet sich. Eine Szene, die sich am Tag vor dem Wettkampf öfters abspielt. Da reisen nämlich die meisten Athletinnen und Athleten an.

Ein Hotel wird zur Fahrdienstzentrale

Sie alle sind in einem Hotel in der Innenstadt untergebracht. Dort haben Udo Drotleff und sein Team auch ihre Fahrdienstzentrale eingerichtet. In einem Tagungsraum projiziert ein Beamer den riesigen Fahrplan auf die Wand. Auf den Tischen liegen Listen mit den Ankunftszeiten und Reisedaten der rund 120 Athletinnen und Athleten.

Udo Drotleff und sein Nachfolger Andreas Bauer. SWR

Sein Abschied von den Sportstars

Es gibt viel zu tun, die Stimmung unter den ehrenamtlichen Chauffeuren ist trotzdem locker und gut. Das Team versteht sich blind, obwohl sie nur für ein paar Tage im Jahr zusammenarbeiten. Andreas Bauer hat hier als Fahrdienstleiter das Sagen. Er ist der Nachfolger von Udo Drotleff, für den dieses Meeting das letzte ist. Er will den Staffelstab an die junge Generation weitergeben. Vermisst wird er jetzt schon: "Da wird uns viel fehlen. Er wird eine große Lücke hinterlassen", sagt Andreas Bauer.

Eine 800-Meter-Läuferin möchte gerne in die Europahalle zum Training gebracht werden. Udo Drotleff fährt sie ohne zu zögern auf dem schnellsten Weg hin.

Wir haben tolle Fahrer hier und sind sehr dankbar dafür.

Leichtathletik-Geschichte Made in Karlsruhe

Es ist der Ort, an dem schon oft Leichtathletik-Geschichte geschrieben wurde. In der Europahalle sind schon Weltrekorde aufgestellt worden, zum Beispiel über die 3.000 m. Die letzten Jahre musste das Indoor Meeting in die Karlsruher Messe ausweichen, weil die Europahalle saniert wurde. Jetzt ist alles vorbereitet für das große Comeback. "Hier ist auch einfach die Stimmung super. Die Zuschauer sind begeistert und die Sportler auch", findet Udo Drotleff.

Ein Bild vom Indoor Meeting 2006, damals noch in der alten Europahalle in Karlsruhe. SWR

Er selbst wird kaum Zeit haben, die Wettkämpfe anzuschauen, weil er auch währenddessen als Chauffeur gefragt ist. Das wird ab nächstem Jahr anders sein. Dann will er das Meeting mit seinen vier Enkelkindern ganz entspannt als normaler Zuschauer verfolgen.