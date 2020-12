Der Wintereinbruch in den vergangenen Tagen hat dem Nordschwarzwald am Wochenende Besuchermassen beschert. Die Polizei meldete überfüllte Parkplätze an der gesamten Schwarzwaldhochstraße.

Obwohl derzeit im Nordschwarzwald wegen des Coronavirus kein einziger Ski-Lift in Betrieb ist, kam es am Wochenende auf der B500 zum Verkehrschaos. Vielfach seien Familien mit Kindern trotzdem zum Schlittenfahren, Wandern und Langlaufen in die Berge gefahren, berichtet die Polizei. Zwischen Baden-Baden und dem Mummelsee herrschte durchgehend Stop-and-Go-Verkehr. Die Polizei musste eingreifen um den Verkehr zu regeln. Mehrere Streifenwagen waren am Samstag und am Sonntag entlang der B500 im Einsatz. Von den Besuchermassen völlig überrascht Man sei von den Besuchermassen völlig überrascht worden, sagte ein Polizeisprecher. Außerdem habe man versucht, die Situation auch mit Blick auf die Corona-Regeln in den Griff zu bekommen. Das sei aber teilweise kaum möglich gewesen. Bereits am Samstag hatten sich auf der B500 immer wieder chaotische Szenen abgespielt.