per Mail teilen

Der CDU-Parteitag, der am Abend beginnt, steht ganz im Zeichen der Wahl des neuen Parteivorsitzenden. Wird es Laschet, Merz oder Röttgen? Sechs CDUler aus Karlsruhe, Pforzheim und Rastatt verraten ihre Favoriten.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Ingo Wellenreuther wird die Wahl zum neuen Vorsitzenden aus seinem Karlsruher Büro verfolgen. Der gesamte Parteitag läuft schließlich komplett digital ab. Wellenreuther wird aber kein reiner Zuschauer sein, als Delegierter darf er auch mit entscheiden.

"Ich glaube einfach, dass Friedrich Merz [...] die Themen setzt und positioniert, gerade was die wirtschaftliche Situation nach der Corona-Krise anbelangt." Ingo Wellenreuther, CDU-Bundestagsabgeordneter

Pressestelle dbt Marc Steffen Unger

Auch die baden-württembergische Wirtschaftsstaatssekretärin Katrin Schütz ist als Karlsruher Delegierte beim Bundesparteitag mit dabei. Sie hat eine brisante Entscheidung getroffen und wird für Friedrich Merz stimmen. Damit stellt sich die Vorsitzende der Frauen Union Nordbaden gegen die Vorsitzende der bundesweiten Frauen Union, Annette Widmann-Mauz. Sie hatte zuletzt öffentlich eine Empfehlung für Armin Laschet und Norbert Röttgen ausgesprochen.

Pressestelle Katrin Schuetz

Dass ein Mann künftig die CDU führen wird, gilt als ausgemacht, schließlich sind alle drei Kandidaten Männer. Olav Gutting, Bruchsaler CDU-Abgeordneter, sieht das eher positiv. Schließlich sei die CDU die letzten 20 Jahre von Frauen geführt worden. Dann fügt er jedoch noch hinzu, dass "entscheidend ist, was die Personen können und nicht, welches Geschlecht sie haben."

dpa Bildfunk Stella von Saldern

Für den Rastatter CDU-Abgeordneten Kai Whittaker ist der frühere Umweltminister Norbert Röttgen der Richtige. Röttgen will die CDU nach eigener Aussage jünger, weiblicher und digitaler machen, außerdem versteht er sich als Mann der Mitte. Für Whittaker vertritt Röttgen von allen Kandidaten den besten Kurs.

"Ich finde, dass er verstanden hat, dass wirtschaftliche, soziale und ökologische Aspekte sich einander bedingen, wenn wir den Wohlstand von morgen erhalten wollen." Kai Whittaker, CDU-Bundestagsabgeordneter aus Rastatt

Pressestelle Kai Whittaker

Gunther Krichbaum, CDU-Abgeordneter für Pforzheim und den Enzkreis glaubt an die Zukunft der CDU, egal mit welchem Parteivorsitzenden. "Es wird eine große Kontinuität geben, entgegen so mancher Prophezeiung in den Medien", sagte er dem SWR. Dennoch hat auch er einen Favoriten.

"Ich persönlich unterstütze Friedrich Merz, denn er hat ein klares wirtschaftliches Profil durch seine wirtschaftspolitische Kompetenz und eine ganz klare europäische Orientierung." Gunther Krichbaum, CDU-Abgeordneter für Pforzheim und den Enzkreis

Imago Xander Heinl/ photothek.net

Auch Thomas Blenke, Landtagsabgeordneter aus Calw, darf mitbestimmen, er ist einer der 1.001 Delegierten. Sein Favorit ist ebenfalls Merz. Merz sei pointiert, rhetorisch begabt und zeige klare Konturen im Bereich der inneren Sicherheit. Gleichzeitig betont Blenke aber auch, dass die Union hinter dem den gewählten Kandidaten stehe, egal wer das Rennen macht.