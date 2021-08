Die Caritas in Karlsruhe hat die Bedeutung von Freiwilligendiensten betont. Sie seien nicht nur eine Hilfe, sondern auch für viele der Einstieg in den sozialen Bereich.

Seit zehn Jahren können Freiwillige bei der Caritas soziale Berufe kennenlernen und an Seminaren und Bildungsangeboten teilnehmen. Das Angebot besteht seitdem 2011 die Wehrpflicht und damit auch der Zivildienst ausgesetzt wurden. Das Interesse an Freiwilligendiensten sei dabei seit 2011 stetig gestiegen und eine wichtige Bereicherung für die Region, so Klemens Ellman, Bildungsreferent bei der Caritas Karlsruhe.

In den letzten zehn Jahren haben in der Region tausende junge Menschen ein freiwilliges soziales Jahr (FSJ) oder einen Bundesfreiwilligendienst über die Caritas absolviert und dabei vielen Menschen und Einrichtungen geholfen. Die Freiwilligendienste seien eine Akquise für die Berufsbilder des sozialen Bereichs, so Ellman.

Mut für freiwilliges Engagement

Die Freiwilligendienste der Caritas seien ein Erfolgsmodell, das Mut für freiwilliges Engagements macht. Ein Freiwilligendienst ist ein freiwilliger Arbeitseinsatz in einer sozialen Einrichtung, der zwischen sechs und 18 Monate dauern kann. Die Caritas bietet den Freiwilligendienst in unterschiedlichsten Einrichtungen im Stadt- und Landkreis Karlsruhe an: in Kindergärten und Kinderkrippen, Krankenhäusern, Seniorenzentren, Sonderschulen und vielen weiteren.

Wichtiger Beitrag für die Gesellschaft

In den Einsatzstellen sind die Freiwilligen eine große Unterstützung und leisten einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft. Auch für die Freiwilligen selbst ist der Dienst eine Möglichkeit, sich für andere zu engagieren, erste Berufserfahrungen zu sammeln, sich persönlich weiterzuentwickeln sowie ein bereicherndes und sinnstiftendes Jahr zu verbringen.