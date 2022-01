Prozess um bandenmäßigen Rauschgifthandel beginnt

Am Landgericht Karlsruhe beginnt am Freitagvormittag der Prozess gegen neun Angeklagte, die Cannabis-Plantagen in Calw, Karlsruhe und Villingen-Schwenningen betrieben haben sollen. Sie sitzen seit März in U-Haft. Die Anklage lautet auf bandenmäßigen Rauschgifthandel. Die in Karlsruhe ansässige Ermittlungsgruppe Rauschgift hatte damals mit über 250 Einsatzkräften 15 Wohnungen und Gebäude durchsucht. Dabei wurden die drei Plantagen mit mehreren tausend Cannabispflanzen entdeckt sowie 30 Kilogramm Marihuana, 3 Kilogramm Amphetamin, Kokain, mehrere Autos, Luxusartikel und 250.000 Euro Bargeld sichergestellt. Zwei der Angeklagten stammen laut Staatsanwaltschaft aus dem Raum Karlsruhe, die restlichen sieben aus Calw, Villingen-Schwenningen und dem Ausland. Ihnen drohen längere Haftstrafen.