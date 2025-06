Urlaub in der Heimat wird immer beliebter. Zu Pfingsten sind die Campingplätze in der Region ausgebucht. Auch im Freizeitcenter Oberrhein im Kreis Rastatt herrscht Hochbetrieb.

Sommer, Sonne, Natur und Schwimmen am See. Dass man dafür nicht in die Ferne muss, zeigen die Campingplätze in der Region. Die freuen sich über hohe Besucherzahlen, gerade jetzt zu Pfingsten.

Reporter Tobias Zapp war auf dem Campingplatz in Stollhofen unterwegs:

Urlaub im Freien über Pfingsten - Andrang auf den Campingplätzen

Um 15 Uhr ist Check-in auf dem Campingplatz Freizeitcenter Oberrhein in Rheinmünster-Stollhofen im Kreis Rastatt. Schon Minuten vorher stehen die Camper mit ihren Autos und Wohnmobilen Schlange und warten auf den Einlass. Sobald die Schranke öffnet, können sie nicht nur zu ihrem Zeltplatz fahren, dann startet für sie auch endlich der Urlaub.

Schlange stehen: Camper warten auf den Einlass zum Campingplatz. SWR

Denn darin sind sich alle Camper einig: Sobald man den Campingplatz betritt, ist man in einer anderen Welt. Wiesen, Bäume, Badeseen. Dazwischen Restaurants, spielende Kinder auf den Straßen und jede Menge blauer Himmel. Dass das nächste Dorf nur ein paar Hundert Meter entfernt ist, vergisst man tatsächlich schnell.

Man fährt die Schranke rein und ist im Urlaub. Hier ist es wie im Paradies.

Camper schätzen familiäre Atmosphäre

Genau diese Atmosphäre genießen auch die "Stolli-Camper". Die Gruppe besteht aus vier Familien, die zum Teil schon seit über 20 Jahren an Pfingsten nach Stollhofen zum Campen kommt. Mittlerweile auch mit eigenem Motto-T-Shirt und sogar einer KI-generierten Campingplatz-Hymne.

Die "Stolli-Camper" kommen jedes Jahr ins Freizeitcenter Oberrhein. Mittlerweile auch mit eigenem Motto-Shirt. SWR

Sie alle kommen aus der unmittelbaren Umgebung rund um den Campingplatz. Der kurze Anfahrtsweg sei gerade für Familien mit Kindern praktisch. Hinzu kommt das Gemeinschaftsgefühl. "Man kennt sich, es hat etwas Familiäres", sind sich die "Stolli-Camper" einig.

Große Truppe: Die "Stolli-Camper" treffen sich jedes Jahr an Pfingsten auf dem Campingplatz. Auch Irmante Dauginaite kennt die Camper. (hinten Mitte, Assistenz Geschäftsführung) SWR

Camping-Boom seit Corona

Wie leidenschaftlich einige Camper "ihren" Campingplatz feiern, freut auch Irmante Dauginaite. Sie ist eine der Verantwortlichen im Freizeitcenter Oberrhein. Rund 800 Stellplätze hat der Campingplatz, viele davon für Dauercamper. Dass Camping in den letzten Jahren beliebter geworden ist, hat auch sie bemerkt. Während Corona hätten viele Leute das Camping für sich entdeckt, so Dauginaite. Seitdem halte die Nachfrage an.

Unsere Besucherzahlen sind seit Jahren gleichbleibend hoch. Gerade auch durch Corona haben viele Leute Camping für sich entdeckt, die es sonst vielleicht nicht ausprobiert hätten.

Gerade im Sommer ist der Platz eigentlich regelmäßig ausgebucht. Hauptsächlich von Senioren und Familien. Laut Irmante Dauginaite begeistern sich jedoch auch immer mehr junge Leute für den Urlaub auf dem Campingplatz. Gerade für "Neulinge" gibt es vor Ort Wohnmobile, Bungalows oder sogar Ferienhäuser zu mieten. "Dadurch kann man schauen, ob Camping etwas für einen ist, ohne gleich viel Geld in Ausrüstung zu stecken", sagt Irmante Dauginaite. Viele würden danach regelmäßige Besucher werden.

Kreis Rastatt: Camping auch im Winter beliebt

Der Campingtrend scheint mittlerweile auch über den Sommer hinaus anzuhalten. Laut Freizeitcenter Oberrhein gibt es auch im Winter immer mehr Camper. Und auch die "Stolli-Camper" sind sich einig: "Wir haben hier alles, was man braucht, quasi direkt vor der Haustür. Da muss man nicht immer weit wegfahren."