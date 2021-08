per Mail teilen

Mit dem Ferienbeginn startet auch in diesem Jahr wieder die Campingkirche der Evangelischen Landeskirche in Baden. Unter anderem auf den Campingplätzen in Schellbronn und Rastatt-Plittersdorf bietet die Aktion ein mehrwöchiges Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche. Zum Programm gehören neben Konzerten und Spielangeboten auch Gottesdienste.