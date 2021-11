Weihnachtsmarkt fast nur für Bürger der Stadt

Der am Donnerstag beginnende Weihnachtsmarkt in Calw darf fast nur von Einwohnern der Stadt besucht werden. Damit soll ein Besucherandrang verhindert werden. Jeder Calwer darf einen externen Freund, der nicht in Calw wohnt, zum Weihnachtsmarkt mitbringen. Auch Angestellte von Calwer Unternehmen bekommen Zutritt. Damit will die Stadt einen Ansturm wegen der Absagen von umliegenden Märkten verhindern. Dennoch gilt dann vor Ort die 2G-Plus Regel. Kritik an die Landesregierung kommt vom Calwer Oberbürgermeister Florian Kling (SPD). Die kurzfristigen Regelungen würde wieder keine Planbarkeit zulassen. Wenn das Land keine Märkte wolle, sollte es dies klar festlegen und die Kosten für die Standbetreiber ersetzen, so der Oberbürgermeister. Der Calwer Weihnachtsmarkt startet am Donnerstag und geht bis Sonntag.