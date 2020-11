Corona bestimmt weiterhin unser aller Leben - und auch den Alltag in den Behörden. Gerade in den Landratsämtern, wo viele Fäden der Coronabekämpfung zusammenlaufen, herrscht seit Monaten dauerhafter Ausnahmezustand. Die Mitarbeiter dort sind müssen mit dazu beitragen, Das Gesundheitswesen vor dem Kollaps zu bewahren. Welche Anstrengungen derzeit unternommen werden, um die Corona-Zahlen in den Griff zu bekommen, darüber hat heute das Landratsamt in Calw informiert. Peter Lauber berichtet