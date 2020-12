Das Frauenhaus in Calw erhält Fördergelder in Höhe von 2,6 Millionen Euro. Die Nachricht wurde den Verantwortlichen von der Calwer Bundestagsabgeordneten Saskia Esken überbracht. Das Geld stammt aus dem Investitionsprogramm "Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen" des Bundesministeriums für Familie. Damit sollen vor allem Einrichtungen wie Frauenhäuser gefördert werden, um Frauen, die Opfer von Gewalt wurden, besseren Schutz bieten zu können. In Calw gibt es bereits Pläne, wie das Geld eingesetzt werden soll. Unter anderem steht eine Sanierung der Wasser- und Stromversorgung auf dem Plan. Außerdem soll die Einrichtung behindertengerechter werden. Das Frauenhaus in Calw bietet Frauen in Not schon seit über 25 Jahren Zuflucht.