Ärztegenossenschaft übernimmt Arztpraxis

Die Calwer Ärztegenossenschaft Mednos übernimmt die Arztpraxis in Schömberg (Kreis Calw). Das teilt die Gemeinde mit. Es ist der vierte Standort der Genossenschaft.

Die Arztpraxis in Schömberg stand vor dem Aus. Der derzeitige Arzt ist 71. Eine Nachfolge war nicht in Sicht. Jetzt macht die Ärztegenossenschaft Mednos aus der Praxis ein Medizinisches Versorgungszentrum. Der bisherige Arzt und sein Team werden dort vorerst weiter als Angestellte arbeiten. Mednos war die erste Genossenschaft ihrer Art in Baden-Württemberg. Sie ist ein Zusammenschluss von Ärzten des Landkreises Calw. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, die medizinische Versorgung auf dem Land zu sichern und betreibt bereits Versorgungszentren in Wildberg und Calw sowie eine Zweigstelle in Ostelsheim. Im April folgt ein weiteres Zentrum in Bad Teinach-Zavelstein.