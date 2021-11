Weihnachtsmarkt am Öffnungswochenende gut besucht

per Mail teilen

Die Stadt Calw zieht eine positive Zwischenbilanz nach dem Öffnungswochenende des Weihnachtsmarktes. In den ersten drei Tagen kamen rund 2.500 Besucher auf den Markt. Wer die 2G+ Regeln erfüllte, der konnte in Calw am Wochenende seinen Glühwein genießen. Alle anderen mussten genauso enttäuscht draußen bleiben wie einige Ortsfremde, die versuchten auf den nur für Calwer Bürger geöffneten Weihnachtsmarkt zu gelangen. Bei den Standbetreibern ist die Gefühlslage laut Stadt durchwachsen. Viele Händler berichteten von einem erfolgreichen ersten Wochenende, andere haben ihre Stände wegen fehlendem Umsatz bereits abgebaut. Insgesamt ist man bei der Stadt Calw nach eigenen Angaben aber mit dem bisherigen Verlauf zufrieden. Der Weihnachtsmarkt soll trotz der angespannten Corona-Lage weiter geöffnet bleiben.