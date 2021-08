per Mail teilen

Im Wahlkreis Calw ist es nach Informationen des SWR zu einer Panne bei den Briefwahl-Stimmzetteln für die anstehende Bundestagswahl gekommen. Laut dem Landratsamt in Calw müssen die Unterlagen neu gedruckt werden.

Wie eine Sprecherin des Landratsamts in Calw dem SWR sagte, sind rund 220.000 Stimmzettel für die Briefwahl in den Landkreisen Calw betroffen. Auf den Zetteln seien zwei Parteinamen nicht korrekt angegeben. Im Kreis Calw wurden den Angaben 124 fehlerhafte Stimmzettel an Briefwähler ausgegeben.

Bei den fehlerhaften Briefwahlscheinen gab es bei der Partei "Team Todenhöfer - die Gerechtigkeitspartei" eine Doppelung im Namen und bei der "KlimalisteBW" wurde versehentlich ein Leerzeichen eingefügt.

Wahlunterlagen müssen neu gedruckt werden

Man werde alle Unterlagen neu drucken und bis voraussichtlich Mitte nächster Woche den Gemeinden und Städten zukommen lassen. Die bereits verteilten fehlerhaften Stimmzettel seien aber weiter gültig. Wahlberechtigte könnten sie jedoch unausgefüllt beim Wahlamt gegen neue Unterlagen austauschen.

"Wegen Papierknappheit wurde extra noch Papier nachbestellt, eine örtliche Druckerei läuft in den nächsten Tagen auf Hochtouren"

Panne offenbar nur im Wahlkreis Calw

Laut dem Calwer Landratsamt wurden die falschen Parteinamen aus der Software eines IT-Dienstleisters der Kommunen übertragen. Die Listen mit den fehlerhaften Parteinamen seien schon am 22. Juli übermittelt worden. Andere Wahlkreise in Baden-Württemberg sind von der Panne offenbar nicht betroffen. Das Problem, dass Briefwahlunterlagen mit einem fehlerhaften Stimmzettel versandt wurden, sei bislang nur im Wahlkreis Calw aufgetreten, hieß es auf Anfrage des SWR vom Innenministerium.