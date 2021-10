"Hermann-Hesse-Stadt" künftig auf Ortsschildern

per Mail teilen

In Calw machen die Ortsschilder künftig auf den größten Sohn der Stadt aufmerksam. Der Gemeinderat der Stadt Calw hat am Donnerstagabend einstimmig beschlossen, dass auf den 14 Ortsschildern künftig der Zusatz "Hermann-Hesse-Stadt" steht. Das ist möglich, weil im vergangenen Jahr die Regelungen gelockert wurden. Jede Kommune kann nun eine "sonstige Bezeichnung" auf den Schildern anbringen lassen - vor allem dann, wenn es Bezüge zu einer historisch bedeutenden Person gibt. Nun muss das Karlsruher Regierungspräsidium diese Entscheidung noch genehmigen. Hermann Hesse wurde 1877 in Calw geboren. 1946 wurde ihm der Nobelpreis für Literatur verliehen.