Am Dienstagnachmittag kam es in Calw zu einem mutmaßlichen Angriff mit einer unbekannten Substanz. Ein Täter ist noch nicht gefasst. Die Ermittlungen laufen.

Am späten Nachmittag soll eine Person mit einer unbekannten Substanz in ein Spielcasino in Calw gegangen sein und sie dort verschüttet haben. Laut Polizei wurde eine Person leicht verletzt.

Am späten Nachmittag soll eine Person mit einer unbekannten Substanz in ein Casino in Calw gegangen sein und sie dort verschüttet haben. Die Feuerwehr war für die Reinigung vor Ort. 7aktuell.de | Nils Reeh

Die Feuerwehr war für die aufwändige Reinigung vor Ort. Das Gebäude konnten die Einsatzkräfte nur in Schutzkleidung betreten. Für die Menschen in Calw bestand aber keine Gefahr, so die Polizei. Die Ermittlungen laufen, ein Täter sei noch nicht gefasst.