Im Streit um das Handelsabkommen CETA zwischen der EU und Kanada hat das Bundesverfassungsgericht eine Klage der Linksfraktion gegen den Bundestag abgewiesen. Zentrale Verfahren, die CETA noch stoppen könnten, stehen aber noch aus.

2016 hatte der Bundestag mit den Stimmen von Union und SPD eine positive Stellungnahme zu CETA abgegeben. Dies war Voraussetzung dafür, dass das Handelsabkommen zwischen der EU und Kanada vorläufig in Kraft treten konnte.

Die Linksfraktion war mit diesem Vorgehen nicht einverstanden. Eine bloße Stellungnahme sei nicht ausreichend gewesen. Deutschland habe wichtige Kompetenzen an die EU übertragen. Deshalb hätte das Parlament ein förmliches Gesetz verabschieden müssen, das die Einzelheiten zu CETA regelt. Aus diesem Grund verklagte die Linksfraktion den Bundestag.

Klage unzulässig

Das Bundesverfassungsgericht hat die Klage als unzulässig zurückgewiesen. Es sei schon nicht ersichtlich, in welchen Rechten die Linksfraktion durch die Stellungnahme verletzt sein sollte. Zugleich machte das Gericht deutlich, dass der Bundestag beim Verfahren nichts falsch gemacht hat. Das Parlament habe sich intensiv mit CETA beschäftigt und damit die Vorgaben des Grundgesetzes eingehalten, so die Vorsitzende des zweiten Senats Doris König. "Dies geschah in zahlreichen Plenar- und Ausschusssitzungen, durch die Anhörungen von Sachverständigen und durch den Austausch mit zuständigen Akteuren Kanadas und der Europäischen Union. Die Stellungnahme selbst enthält inhaltliche Vorgaben für die Mitwirkung der Bundesregierung im Rat der Europäischen Union."

Regierung zufrieden

Entsprechend zufrieden fiel die Reaktion von Elisabeth Winkelmeier-Becker CDU, parlamentarische Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium, aus. Sie wies darauf hin, dass bei Vereinbarungen auf europäischer Ebene zunächst einmal die Bundesregierung die Federführung habe. "Dann ist es Aufgabe der Bundesregierung, den Bundestag und Bundesrat in die Entscheidung mit einzubinden. Das ist hier genauso erfolgt, wie es die gesetzlichen Vorgaben vorsehen. Es gibt hier also keine Defizite im Verfahren. Der Bundestag hatte alle Möglichkeiten, sich einzubringen, und hat davon auch ausgiebig Gebrauch gemacht."

Mit CETA sind die meisten Zölle und andere Handelsbeschränkungen zwischen der EU und Kanada beseitigt worden. Ob das Abkommen an sich mit dem Grundgesetz vereinbar ist, ist noch nicht entschieden. Es gibt zahlreiche Klagen gegen CETA, über die das Bundesverfassungsgericht noch nicht entschieden hat. Andrej Hunko von der Linksfraktion hofft nun auf einen späteren Erfolg in Karlsruhe: "Die Hauptbedenken bei CETA sind die Investitionsschiedsgerichte, also Sondergerichte, vor denen Konzerne Staaten verklagen können. Wir halten das für grundfalsch. Es entsteht eine Paralleljustiz. Innerhalb von Rechtsstaaten bräuchte man so etwas nicht."

CETA-Entscheidung steht noch aus

Axel Schäfer, Bundestagsabgeordneter der SPD, glaubt dagegen, dass CETA vorm Verfassungsgericht Bestand haben wird - eben weil der Bundestag sich so intensiv damit befasst habe: "Wir haben das in einem sehr langen Verfahren, mit vielen Debatten, öffentlichen Anhörungen, mit Einbeziehung aller Beteiligten der EU und Kanada, sehr umfangreich und immer öffentlich diskutiert. Ich glaube, die Mehrheitsentscheidung, die wir dann im Bundestag gefällt haben, wird hier vor dem Gericht standhalten", so Schäfer.

Wann das Bundesverfassungsgericht über die Klagen gegen CETA entscheiden wird, ist offen.