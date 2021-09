Weiter Ausfälle durch Busstreiks

per Mail teilen

Nach Angaben der Verkehrsbetrieb Karlsruhe VBK haben die Warnstreiks im privaten Busgewerbe bislang keine größeren Auswirkungen gehabt. Von den Arbeitsniederlegungen, die noch bis Mittwoch andauern sollen, sind zahlreiche Buslinien betroffen. Für Schülerinnen und Schüler werden teilweise extra Busse zur Verfügung gestellt, ansonsten fallen im Stadt- und Landkreis Karlsruhe, im Landkreis Rastatt und in Baden-Baden zahlreiche Busverbindungen aus. Fahrgäste werden gebeten, sich auf der Seite der Karlsruher Verkehrsbetriebe KVV zu informieren. Im Tarifkonflikt fordert die Gewerkschaft Verdi unter anderem die Bezahlung der Pausenzeiten und höhere Zuschläge. Am Dienstag werden rund 1.000 Streikende zu einer Kundgebung in Stuttgart erwartet.