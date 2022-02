Viele Bußgelder für Radfahrer in der Fußgängerzone

Bei einer Schwerpunktkontrolle in der Fußgängerzone in der Karlsruher Kaiserstraße hat die Polizei gestern viele Bußgelder verhängt. Während der zweieinhalbstündigen Kontrolle wurden rund 100 Verstöße von Radfahrerinnen und Radfahrern und 34 von Autofahrern festgestellt. In der Fußgängerzone dürfen tagsüber weder Radler noch Fahrzeuge unterwegs sein. Seitdem die Straßenbahn in der Kaiserstraße unterirdisch verläuft, haben sich die Beschwerden von Fußgängern über rücksichtlose Auto- und Radfahrende gehäuft.