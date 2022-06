Zoll verhängt Bußgelder in Höhe von 115.000 Euro wegen Schwarzarbeit

per Mail teilen

Das Hauptzollamt Karlsruhe hat ein Bußgeld von über 70.000 Euro an den Betreiber einer Restaurantkette verhängt. Der Geschäftsführer einer asiatischen Restaurantkette mit Sitz in Karlsruhe war wiederholt wegen Schwarzarbeit aufgefallen.

Bereits in den vergangenen Jahren hatten Beamte des Hauptzollamts Karlsruhe mehrfach Bußgelder in Höhe von mehreren zehntausend Euro gegen den Betreiber verhängt, weil er seine Angestellten offenbar schwarz beschäftigte. Außerdem stellte sich heraus, dass vietnamesischen Staatsangehörige illegal in Deutschland beschäftigt wurden und teilweise im verschmutzen Keller des Karlsruher Restaurants wohnen und schlafen mussten. Insgesamt belaufen sich die angehäuften Bußgelder auf rund 115.000 Euro. Anfang des Jahres gingen die Ermittler erneut mit Razzien gegen Restaurants vor. Die finalen Ermittlungsergebnisse dazu stehen Angaben des Zollamts zufolge noch aus.