In Bretten (Kreis Karlsruhe) bleiben am Mittwoch zwischen 10 und 12 Uhr die Busse stehen. Unternehmen der Baden-Württembergischen Omnibusunternehmen beteiligen sich am landesweiten Protest. Die Busunternehmer protestieren gegen die hohen Dieselpreisen und die fehlende Unterstützung der Landesregierung. Rund um Bretten sind fünf Buslinien des KVV betroffen.