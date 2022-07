Busausfälle im nördlichen Landkreis

per Mail teilen

Im Raum Karlsruhe fallen derzeit mehrere Buslinien aus. Nach Angaben des Karlsruher Verkehrsverbundes (KVV) ist vor allem der nördliche Landkreis betroffen, darunter die Gemeinden Weingarten, Waghäusel oder Graben-Neudorf. Als Gründe für die Ausfälle nannte ein Sprecher des KVV die nach wie vor hohe Zahl an Corona-Infektionen bei den Busfahrerinnen und Busfahrern. Man rechne wegen der steigenden Corona-Zahlen damit, dass sich das Problem im Herbst noch einmal verschärfen werde. Zudem bestehe ein strukturelles Problem bei den Busfahrern – hier gebe es generell zu wenig Personal, so der Verkehrsverbund. Weil man auch in den kommenden Tagen mit Ausfällen rechne, empfiehlt der KVV den Fahrgästen sich vor Antritt der Fahrt im Internet oder über die App zu informieren.