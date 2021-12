Bei einem Verkehrsunfall in Mühlacker (Enzkreis) ist am Mittwochabend der Fahrer eines Linienbusses verletzt worden. Der 52-Jährige war mit dem Bus auf einen geparkten Sattelzug geprallt. Nach Polizeiangaben war er ohne Fahrgäste auf dem Weg zurück in den Betriebshof. Dabei hatte er offenbar den Lkw übersehen. Der Busfahrer musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Er wurde in eine Klinik eingeliefert. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 50.000 Euro.