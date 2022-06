per Mail teilen

Am Sonntag findet in Baden-Württemberg der diesjährige Schlosserlebnistag unter dem Motto "Tierisch gut" statt. Wie der Verein Schlösser Burgen Gärten Baden-Württemberg in Bruchsal mitteilt, ist ein umfangreiches Programm für die ganze Familie geplant. Im Schloss Bruchsal können Kinder ein tierisches Marionettenspiel erleben, Tiermasken basteln oder den wilden Affen im Deutschen Musikautomaten-Museum suchen.