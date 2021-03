Im Rahmen eines bundesweiten Warntags wurde am Donnerstag um 11 Uhr in vielen Städten und Gemeinden ein Probealarm ausgelöst - so zum Beispiel in Karlsruhe, Pforzheim und Rastatt.

Allein in Karlsruhe waren um 11 Uhr rund 57 Sirenen zu hören, um 11:20 Uhr erfolgte die Entwarnung. Neben dem Signalton wurde auch auf der Warnapp NINA ein Probealarm durchgeführt. Ziel ist es, die Bürger damit auf den Ernstfall vorzubereiten und das richtige Verhalten in Gefahrensituationen zu vermitteln. Sirenen schon lange nicht mehr genutzt Auch für viele Gemeinden ist der Warntag ein willkommener Test. Viele haben ihre Sirenen schon Jahre nicht mehr genutzt, manche haben ihre Anlagen sogar komplett abgebaut. Die Leitstellen von Feuerwehr und Polizei in Karlsruhe rechneten wegen des Probealarms allerdings auch mit einigen Anrufen verunsicherter Bürger. Der bundesweite Warntag soll in Zukunft jedes Jahr im September stattfinden. Bundesweiter Warntag am 10. September Was passiert am Warntag? Der bundesweite Probealaram startet um 11:00 Uhr. Dabei sollen alle vorhandenen Warnmittel getestet werden. Dazu gehören zum Beispiel Warn-Apps, Nachrichten über Radio und Fernsehen, aber auch Sirenen. Um 11:20 Uhr folgt die Entwarnung. Warum ist der Warntag am 10. September? Im größten Teil des Landes ist dann schon wieder Schule, so dass man davon ausgehen kann, möglichst viele Menschen zu erreichen. Der Warntag soll künftig jedes Jahr am zweiten Donnerstag im September stattfinden. Werden überall auch Sirenen heulen? Es werden viele Sirenen heulen, aber welche Warnmittel jeweils genau zum Einsatz kommen, entscheiden die örtlichen Behörden. Die Sirenen stammen teilweise noch aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Warum sind Sirenen heute noch nötig? Sirenen gelten vor allem nachts als zuverlässiges Warnmittel. Ihr Heulton holt die Menschen aus dem Schlaf, wenn Fernseher, Radio und Handy ausgestellt sind. Wozu braucht man dann noch andere Warnmittel? Sirenen können nur kundtun, dass Gefahr im Verzug ist, aber nicht welche. Über Lautsprecherfahrzeuge kann man die Bevölkerung viel konkreter warnen. Und über die App NINA, die Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes, kommt die Warnung sogar direkt auf das Handy. Wie funktioniert diese App? NINA wurde vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) in Bonn entwickelt und ist mit dem sogenannten Modularen Warnsystem verknüpft. Das ist das satellitengestützte Warnsystem des Bundes, das Warnungen des BBK und lokale Warnungen der Leitstellen verbreitet. NINA empfängt aber auch Wetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes und Hochwasserwarnungen. Andere Warn-Apps sind BIWAPP, KATWARN sowie diverse regionale Warn-Apps.