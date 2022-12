Heulende Sirenen oder Warnmeldungen im Radio oder auf dem Handy. Heute am bundesweiten Warntag ist der Ernstfall getestet worden. Es sollte geprüft werden, wie viele Menschen eine Warnung im Ernstfall erreichen würde. In vielen Kommunen schrillten am Vormittag die Sirenen - auch in der Stadt Gaggenau im Kreis Rastatt. Obwohl dort schon klar war, dass vermutlich einige Sirenen still bleiben, da sie reparaturbedürftig sind. Sven Huck