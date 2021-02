Der Deutsche Bundeswehrverband hat Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) vor einer voreiligen Ablösung des KSK-Kommandeurs Markus Kreitmayr gewarnt. Es handele sich um einen integren Offizier, der energisch gegen die Missstände beim KSK in Calw vorgegangen sei, so der Verband gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Der KSK-Kommandeur steht in der Kritik. KSK-Soldaten sollen im vergangenen Jahr die Möglichkeit erhalten haben, unerlaubt gehortete oder womöglich auch gestohlene Munition auf dem Gelände der Kaserne in Calw in Kisten einzuwerfen, offenbar ohne strafrechtliche Konsequenzen fürchten zu müssen.