Ab Donnerstag unterstützen 13 Bundeswehrsoldaten die Pforzheimer Pflegeheime bei den Corona-Tests der Besucher. Sie werden voraussichtlich drei Wochen lang in den Pflegeheimen aushelfen. Pforzheims Oberbürgermeister Peter Boch ist erleichtert über die Hilfe. Das Pflegepersonal in den Heimen sei derzeit stark gefordert, so Boch. In Baden-Württemberg müssen Besucher von Pflegeheimen vor ihrem Besuch verpflichtend einen Corona-Schnelltest machen.