In den vergangenen fünf Jahren hat die Bundeswehr rund 49 Millionen Euro in den Bundeswehrstandort Bruchsal investiert. Das hat das Verteidigungsministerium dem Bruchsaler Bundestagsabgeordneten Olav Gutting auf Anfrage mitgeteilt. Auch in den nächsten Jahren wird der Bund weitere rund 98 Millionen Euro für bereits begonnene und geplante Bauvorhaben aufwenden. Davon fließt ein großer Teil unter anderem in Baumaßnahmen in der General Dr. Speidel-Kaserne.