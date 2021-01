Die Bundeswehr hilft im Impfzentrum in der Karlsruher Messe

Unterstützung durch Soldaten Die Bundeswehr hilft im Impfzentrum in der Karlsruher Messe

Am Freitag starten in der Region die Kreisimpfzentren. Schon seit Ende Dezember arbeitet bereits das Landesimpfzentrum in der Messe Karlsruhe. Dort war heute Zeit für eine Zwwischenbilanz bei einem Besuch der Bundeswehr - auch Soldatinnen und Soldaten helfen mit. Mathias Zurawski hat mit Oberst Thomas Köhring vom Landeskommando Baden-Württemberg gesprochen: