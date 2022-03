Liveticker: Eine Woche Biwak mit der Bundeswehr im Bruchsaler Wald

per Mail teilen

Die spannendste aber auch anstrengendste Zeit der Bundeswehr-Grundausbildung ist das Biwak, also das Lager draußen, im Feld oder im Wald. Was passiert dabei? Was sind die Herausforderungen? Wir begleiten ein Biwak eine Woche lang.

18:55 Uhr Probier's mal mit Gemütlichkeit Wie sieht das Lager aus? Mittlerweile echt gemütlich. Die Zelte stehen auf leichten Anhöhen, es gibt ein Grubenfeuer und auch einen Gewehrständer. Da kommt fast schon ein wenig Lagerfeuer-Stimmung auf. SWR Am Feuer muss man drauf achten, dass die Abdeckung nicht anbrennt, dann war das Feuer zu hoch. Auch ein Reporter muss mal eine kleine Pause einlegen. SWR

17:22 Uhr Drei Tage Biwak - Eindrücke aus dem Wald Drei Tage läuft das Biwak schon. Die Rekruten haben schon viele neue Erfahrungen gesammelt. Eindrücke, die sie bestimmt nicht mehr vergessen werden:

16:51 Uhr Stellung halten und wachsam sein Die Rekruten haben heute immer wieder ihre Stellungen bezogen, die sie gestern ausgehoben haben. Auf Posten und die Augen aufhalten. SWR Immer wenn der Alarmposten etwas Auffälliges gesehen hat, hat er das dem Gruppenführer gemeldet. In Stellung - die Rekruten im Biwak bei Bruchsal. SWR Der hat dann entschieden, ob die Gruppe ausrückt. Und dann hieß es: Ausrüstung, Helm und Gewehr und los gehts. Zuerst im Laufschritt, dann auf allen Vieren und am Ende gleiten, also wie eine Schlange am Boden kriechen, damit man möglichst nicht gesehen wird.

13:25 Uhr Kurze Stärkung für die Rekruten Beste Feldküche: Auch junge Rekruten müssen sich stärken. Für sie, den Vikar und die Ausbilder gab es zum Mittagessen Linsen mit Würstchen. SWR

13:01 Uhr "Nicht so schlimm wie befürchtet" Rekrutin Linda Zobel hat gerade den Bachelor in der Tasche und will anschließend den Master an der Hochschule der Medien in Stuttgart machen. Dazwischen macht sie den freiwilligen Wehrdienst beim Heimatschutz, als eine Art Abenteuer. SWR "Bisher ist es gar nicht so schlimm, wie ich befürchtet habe. Es hat eigentlich alles ganz gut geklappt."

11:10 Uhr Was macht ein Pfarrer beim Biwak? Neben den Soldaten ist auch ein angehender Pfarrer beim Biwak dabei: Vikar Alexander Muth. Er macht ein zweimonatiges Praktikum als Militärpfarrer und für ihn ist es das erste Biwak, er hat nämlich Zivildienst geleistet. "Ich habe damals verweigert, zu der Zeit war das richtig für mich. Heute denke ich anders drüber, gerade wenn ich an den Ukraine-Krieg denke. Das ist alles wichtig was die hier tun", sagt er. SWR "Eine Waffe werde ich aber nicht in die Hand nehmen."

10:41 Uhr Feuer machen und aufwärmen Die Nacht war sehr kalt, deshalb haben die Rekrutinnen und Rekruten am Vormittag viel Holz gehackt, um das Feuer in Gang zu halten. Es ist schließlich die einzige Möglichkeit, sich aufzuwärmen. Holzhacken, um Feuer machen zu können. SWR Bild in Detailansicht öffnen Feuer ist die einzige Möglichkeit, sich aufzuwärmen. SWR Bild in Detailansicht öffnen

10:00 Uhr Tag drei: Lagerleben Die Nacht war kalt. Die meisten haben nur etwa drei Stunden geschlafen, die Laune ist verhalten. Erstmal eiskaltes Wasser ins Gesicht, dann neu schminken. Zum Frühstück gab es Brötchen mit Käse und heißem Kaffee. Geschlafen wird in tarnfarbenen Bundeswehrzelten. SWR So langsam kommt auch Routine auf, jeder muss im Wechsel Wache halten. Daran gewöhnen sich die Soldatinnen und Soldaten gerade. Wache halten ist eine wichtige Aufgabe. SWR

15:59 Uhr Wo schläft eigentlich der Reporter? Klar, im Wald. Um möglichst nah dran zu sein, begleitet SWR-Reporter Martin Besinger die Soldatinnen und Soldaten Tag und Nacht. Und natürlich schläft auch er im Zelt. SWR

12:24 Uhr Endlich am Lagerplatz Das Marschziel des heutigen Tages ist erreicht. Aber Ausruhen ist noch längst nicht. Die Rekruten müssen erst mal die Lage peilen. Danach müssen sie Stellungen ausheben, mit denen der Biwakplatz gesichert wird. Vor dem Stellungsbau wird das Gelände erkundet SWR In etwa 40 Meter Abstand zum Waldrand graben die Soldaten Löcher, in denen sie bei Alarm Deckung finden können. Ein Knochenjob, der drei bis vier Stunden dauern wird. Erst dann dürfen die Rekruten ihre Rucksäcke und Zelte auspacken und das eigentliche Lager aufbauen.

9:20 Uhr Das erste Drittel des Marschs ist geschafft Schütze Werner hat jetzt schon keine Lust mehr, sagt er mit einem Augenzwinkern. Auch wenn die Sonne durch die Bäume blitzt und der Himmel blau strahlt, kommt definitiv keine romantische Wanderstimmung auf. Der Marsch ist ganz schön anstrengend und alle kommen ins Schwitzen - trotz eisiger Temperaturen. Schütze Werner, im echten Leben heißt er Simon Werner, macht den freiwilligen Wehrdienst beim Heimatschutz. Es ist sein erstes Biwak. SWR Auf dem Weg zum Lagerplatz sind die Soldatinnen und Soldaten nämlich mit ordentlich Gepäck unterwegs. Allein der Rucksack wiegt rund 15 Kilogramm, dazu kommt die Ausrüstung, die sie an sich tragen, plus das Gewehr. Insgesamt schleppen die Rekruten also 20 bis 25 Kilogramm durch den Wald.

8:36 Uhr Der Weg zum Lagerplatz Heute Morgen bei frischen Temperaturen um den Gefrierpunkt machen sich die 13 Soldatinnen und Soldaten auf den Weg in den Bruchsaler Wald. Acht Kilometer müssen sie laufen und das mit schwerem Gepäck. Vorher heißt es "Antreten zum Schminken". SWR

6:15 Uhr Tag zwei: Der lange Marsch zum Biwak Am zweiten Tag des Biwak-Projekts geht es für die Rekrutinnen und Rekruten eigentlich erst so richtig los. Die letzte Nacht verbrachten die Soldaten noch in ihren eigenen Betten, ab heute wird im Wald geschlafen. Zu den ersten Aufgaben gehört also: Feldlager aufbauen. Bevor es so weit ist, müssen die Rekruten aber erst noch einen acht Kilometer langen Marsch bewältigen, natürlich mit vollem Gepäck.

16:27 Uhr Der Vorbereitungstag ist vorbei, morgen gehts richtig los Heute Abend darf jeder noch einmal in seinem Bett schlafen, bevor es dann morgen für mehrere Tage und Nächte ins Feld geht. Doch auch dieser Vorbereitungstag war spannend und anstrengend.

12:36 Uhr Was ist der Heimatschutz? Einige Rekrutinnen und Rekruten, darunter auch die beiden, die wir begleiten, sind beim Heimatschutz der Bundeswehr. Sie absolvieren dort den freiwilligen Wehrdienst "Dein Jahr für Deutschland". Dabei durchlaufen sie die ersten sieben Monate eine soldatische Ausbildung, die sowohl den Umgang mit Waffen als auch Sanitätsausbildung und Spezialisierung auf bestimmte Einsätze umfasst. Anschließend stehen sie sechs Jahre als Reservisten zur Verfügung und nehmen in diesem Zeitraum an Übungen und Einsätzen teil, bis sie insgesamt weitere fünf Monate Dienst geleistet haben. Soldatinnen und Soldaten des Heimatschutzes werden innerhalb Deutschlands eingesetzt, zum Beispiel bei Naturkatastrophen aber auch der Corona-Pandemie.

11:04 Uhr So geht es Schütze Zobel vor ihrem ersten Biwak Linda Zobel ist Rekrutin im Heimatschutz und morgen beginnt ihr erstes Biwak. Die Anreise wird für viele wahrscheinlich recht anstrengend. "Am meisten fürchte ich den langen Marsch zum Biwak. Acht Kilometer mit dem vielen Gepäck, hoffentlich regnet es nicht", sagt sie. SWR

8:23 Uhr Was ist ein Biwak? Grundsätzlich ist ein Biwak ein Lager im Freien. Beim Bergsteigen steht der Begriff für eine behelfsmäßige Unterkunft im Hochgebirge. Bei der Bundeswehr ist das Biwak eine Übung, wie man im Feld überlebt. Es gehört für alle Soldatinnen und Soldaten zur Grundausbildung.

7:51 Uhr Ich packe meinen Koffer... ... oder eher den Rucksack: Um mehrere Tage draußen zu leben, braucht`s nur das Nötigste, denn es muss ja auch alles geschleppt werden. Sinnvoll sind: Zelt, Schlafsack, Isomatte, Essgeschirr, ein paar Extra-Socken, warme Kleidung und eine Kopflampe, damit man die Hände frei hat. Vielleicht packt der Reporter sich auch noch Kekse und ein paar Landjäger ein, die schmecken draußen besonders gut. Dieses Gepäck muss reichen. Mehr nimmt SWR-Reporter Martin Besinger zum Biwak nicht mit. SWR

7:11 Uhr SWR-Reporter Martin Besinger begleitet die Rekrutinnen und Rekruten Nicht nur die Soldatinnen und Soldaten verbringen die Woche draußen im Wald, auch SWR-Reporter Martin Besinger ist dabei. Er marschiert mit den Soldaten raus ins Gelände und schaut ihnen zu, wenn sie ihr Lager aufbauen. Er ist Nachts bei ihrer ersten Nachtwache und wenn der Spieß das Essen bringt. Und er will natürlich wissen: Warum gehen Menschen heutzutage zur Bundeswehr?