Das Bundesverfassungsgericht erinnert an seine Gründung vor 70 Jahren. Zum 70. Jahrestag am 28. September sucht das Gericht neue Kontaktmöglichkeiten zu den Bürgern. So startet ein neuer Instagram-Account, wie das Gericht heute in Karlsruhe mitteilte. Mit der Bundeszentrale für politische Bildung organisiert das Gericht einen Wettbewerb zur Stärkung der Demokratie.