Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe wird heute 70 Jahre alt

Heute, am 28. September, wird das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe 70 Jahre alt. Das Gericht mit Sitz neben dem Karlsruher Schloss gilt als Hüter des Grundgesetzes.

Heute vor genau 70 Jahren fand die große Eröffnungsfeier statt. Im Jahr 1951 war noch nicht allen klar, dass das wichtigste Gericht in Deutschland geschaffen worden war. Dabei kann niemand sonst bei uns Gesetze kippen, die im Bundestag beschlossen wurden.

Unabhängige Richter als Bewahrer der Demokratie

Unabhängige Richterinnen und Richter sollten uns davor bewahren, wieder in eine Diktatur hineinzurutschen. Die Geschichte des Gerichts zeigt jetzt: Oft hat es zwar Gesetze durchgewunken, aber immer wieder mal hat es auch gegen die Regierung entschieden. Egal, wie die jeweils politisch besetzt war. Zum Beispiel hat das Gericht in den fünfziger Jahren mehr Rechte für Frauen verordnet, in den Siebzigern dagegen strengere Abtreibungsregeln verlangt.

Nicht alles wurde durchgewunken

1983 hat das Bundesverfassungsgericht die Volkszählung gekippt, was politisch ein mittleres Erdbeben bedeutete. Auch in den letzten Jahren hat es immer wieder mal der Politik einen Strich durch die Rechnung gemacht: 2020 zum Beispiel wurde in Karlsruhe entschieden, dass mehr Sterbehilfe erlaubt werden muss und in diesem Jahr schließlich wurde die Regierung zu mehr Klimaschutz verpflichtet.