Die B 35 in Gondelsheim wird am Montag und am Dienstag wegen Sanierungsarbeiten halbseitig gesperrt. Laut Regierungspräsidium müssen durch Starkregen verursachte Schäden im Bereich der Brücke über die Jöhlinger Straße behoben werden. Der Verkehr wird mit einer Ampel geregelt.