Auf der B10 zwischen Remchingen-Wilferdingen und Pfinztal-Kleinsteinbach hat sich am frühen Donnerstagmorgen ein Verkehrsunfall ereignet. Laut ersten Erkenntnissen der Polizei soll ein Fahrzeug aus einer Seitenstraße in die B10 eingebogen und dabei mit einem weiteren Wagen zusammengestoßen sein. Bei dem Unfall wurde offenbar eine Frau in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie kam mit Verletzungen ins Krankenhaus. Die B10 musste zeitweise in eine Richtung gesperrt werden.