Bundespolizei sucht Zeugen nach KSC-Fan-Attacke

Bereits kurz nach dem Spiel war bekannt geworden, dass die Polizei nach drei KSC-Fans fahndet, die im Vorfeld des Spiels am Speyerer Bahnhof eine Gruppe von zehn Kaiserslauterer Fans angegriffen und verletzt haben sollen. Nun sucht die Bundespolizei nach Geschädigten, die an einem weiteren Halt auf ähnliche Weise von vermummten KSC-Fans attackiert worden sein sollen. Als Tatort kommen laut Bundespolizei die Bahnhöfe Lingenfeld, Heiligenstein oder Berghausen in Frage. Ein Zeuge hatte den Vorfall gemeldet. Ermittlungen nach Tätern und Geschädigten blieben bislang erfolglos.