Unbekannte werfen Steine auf ICE: Bundespolizei in Karlsruhe ermittelt

Unbekannte haben einen ICE während der Fahrt mit Steinen beworfen und dabei mehrere Fenster zerstört. Verletzt wurde niemand. Der Zug war auf dem Weg von Freiburg nach Offenburg.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstagabend zwischen Freiburg und Offenburg auf der Höhe von Rust. Die Polizei geht nach eigenen Angaben von einem Steinwurf aus. Zwei Scheiben in zwei Waggons seien zu Bruch gegangen. Dass bei dem Vorfall niemand zu Schaden gekommen ist, sei reines Glück gewesen. "Das ist kein Kavaliersdelikt", so eine Polizeisprecherin.

Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr

Ob die Steine die Scheiben durchschlagen haben und in den Waggons gelandet sind, wird laut Polizei von Kriminaltechnikern untersucht. Der Schaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Die Fahrgäste mussten den ICE im Karlsruher Hauptbahnhof verlassen und in einen anderen Zug umsteigen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.