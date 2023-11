Der Bundesgerichtshof hat am Dienstag die Rechte von hunderttausenden Verbrauchern mit Riester-Renten gestärkt. Viele ältere Verträge beinhalteten Klauseln, die jetzt nicht mehr wirksam sind.

Es geht um keine Kleinigkeit: Nach Berechnung der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg haben Geldinstitute bei Riester-Verträgen durchaus schon mal 750 Euro Gebühren in Rechnung gestellt, wegen der Verwaltungskosten einer so genannten Leibrente. Denn es war bislang nicht damit getan, dass die Riesterkundinnen und -kunden jahrelang einzahlen. Am Ende der Ansparphase mussten sie entscheiden, ob das Geld auf einen Schlag oder als Rente ausgezahlt wird. Aber dann sollten sie für den Abschluss eines neuen Rentenvertrags anfallende Kosten übernehmen, etwa für die Prüfung des Vertrages oder für die Provisionen der Vermittler.

BGH: Klauseln bei vielen Riester-Verträgen zu unklar

Bei vielen Verträgen dürfen diese Kosten aber ab sofort nicht mehr verlangt werden. Denn der Bundesgerichtshof (BGH), Deutschlands oberstes Zivilgericht, hat die bisherigen Vertragsklauseln gekippt, nach der solche Extra-Kosten zu zahlen waren. Die Klauseln seien zu unklar. Bei der Sparkasse Günzburg-Krumbach hieß es zum Beispiel, dass "gegebenenfalls" Abschluss- und oder Vermittlungskosten in Rechnung gestellt werden können. Damit könnten die Verbraucherinnen und Verbraucher nicht absehen, ob und was sie später zu zahlen hätten, so das Gericht. Es sei auch unklar, ob diese Kosten nur einmal, einmal im Monat oder einmal im Jahr zu zahlen sind. Die BGH-Richterinnen und Richter werden sehr deutlich in ihrer Kritik: Die Sparkasse hätte durchaus von vornherein beziffern können, wie viel da insgesamt anfällt.

Verbraucherzentrale BW ist zufrieden mit dem Urteil

Der Vertreter der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, Nils Neuhauser, freut sich über diese Gerichtsentscheidung: "Das Urteil ist ein erfreuliches Urteil für Hunderttausende von Verbraucherinnen und Verbrauchern, die Riester-Banksparpläne abgeschlossen haben. Also sowohl solche, die das bei Sparkassen gemacht haben als auch solche, die das bei Volks- und Raiffeisenbanken gemacht haben."

Wobei es vor allem um ältere Verträge geht, denn mittlerweile hätten sich viele Geldinstitute aus dem Geschäft zurückgezogen. Im Neuvertrieb gebe es nur noch eine Handvoll Anbieter, bei denen kämen solche Klauseln nicht vor. "Das heißt, heute werden sie im Geschäft nicht mehr verwendet, es geht vor allem um 700.000 bis 800.000 bestehende Riesterkundinnen und -kunden", so Nils Neuhauser.

Verbraucher sollten ihre Riester-Verträge überprüfen

Nach der Entscheidung des BGH sollten Verbraucherinnen und Verbraucher hellhörig werden, falls ihnen nach der Ansparphase noch einmal Gebühren berechnet werden. "Das Urteil ist dann relevant, wenn es von der Ansparphase in die Auszahlungsphase geht. Das heißt, alle Sparerinnen und Sparer, die jetzt noch sparen und in fünf oder zehn Jahren erst in Rente gehen, die sollten im Hinterkopf haben: Wenn es später zur Rentenauszahlungsphase kommt, dann darf die Sparkasse, die Volksbank kein Entgelt verlangen, sofern es nicht im Vertrag konkret ausgewiesen worden ist", sagt Nils Neuhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.

Es kann sich für Verbraucherinnen und Verbraucher also lohnen, das Kleingedruckte vom ursprünglichen Vertrag noch mal anzuschauen: Wird da angekündigt, dass nach der Ansparphase "gegebenfalls" Kosten entstehen, ist das laut dem BGH-Urteil eindeutig zu unklar und daher keine Grundlage für Extra-Gebühren.