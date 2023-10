Ein verdächtiges Paket hat am Montagvormittag zu einem größeren Polizeieinsatz am Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe geführt. Mittlerweile wurde Entwarnung gegeben.

Beim routinemäßigen Röntgen des Pakets waren metallische Gegenstände festgestellt und vorsorglich Alarm ausgelöst worden. Die Polizei räumte das Gebäude des BGH, in dem sich die Poststelle befindet. Zudem wurde weiträumig abgesperrt. Wie sich herausstellte, ging von dem Paket aber keine Gefahr aus, es enthielt lediglich einen Bilderrahmen, sagte ein Sprecher der Karlsruher Polizei gegenüber dem SWR. Das verdächtige Paket enthielt einen Bilderrahmen. SWR Der Einsatz wurde gegen Mittag beendet. Paket am BGH: falsch versendete Gefangenenpost Das Paket ist offenbar falsch versendet worden, es handelte sich laut einem BGH-Sprecher um Gefangenenpost. Justizvollzugsanstalten senden Post von Gefangenen demnach an die jeweils zuständigen Staatsanwaltschaften, die diese dann prüfen. Im konkreten Fall hätte das Paket zur Bundesanwaltschaft - ebenfalls mit Sitz in Karlsruhe - gehen sollen, sei aber fälschlicherweise beim BGH gelandet. Ein Gefangener hätte den Bilderrahmen an eine Privatperson schicken wollen.