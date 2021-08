Die Renaturierung der Rheinauen müsse vorangetrieben werden, um die Klimakrise zu bewältigen und die Artenvielfalt zu fördern. Das sagte die Landesvorsitzende des BUND, Sylvia Pilarsky-Grosch, bei einem Vor-Ort-Termin am Rheinpolder Bellenkopf/Rappenwört. Auen saugen wie ein Schwamm große Mengen Wasser auf und geben es dann langsam an die Flüsse wieder ab. Dadurch werden Hochwasserspitzen gekappt und Überflutungen verhindert. Außerdem bilden Auen Grundwasser und sind Lebensraum vieler Arten, so der BUND. Der Polder Bellenkopf/Rappenwört zeige, wie naturfreundlicher Hochwasserschutz funktioniere, da die Ein- und Auslassbauwerke immer geöffnet seien und das Wasser die Rheinauen durchströmen könne. Noch besser, so der BUND mittlerer Oberrhein, seien allerdings Rückverlegungen der Rheindämme, die im Integrierten Rheinprogramm eigentlich auch vorgesehen seien.