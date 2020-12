Der geplante Lernort Kislau bei Bruchsal (Landkreis Karlsruhe) wird ohne Fördermittel der Bundesregierung gebaut werden müssen. Die lehnte einen Antrag auf Förderung der Erinnerungsstätte auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers ab. Wie aus einer Pressemitteilung des Projektes hervorgeht, begründet der Bund seine Ablehnung mit der fehlenden gesamtstaatlichen Relevanz des Lernortes. Die große regionale Bedeutung von Kislau liege in der Verantwortung des Landes Baden-Württenberg. Das Land fördert das Projekt seit drei Jahren, jedoch sind die im aktuellen Landeshaushalt geplanten Gelder an eine Bedingung geknüpft: bis zu 750.000 Euro können nur fließen, wenn der Verein von anderer Stelle Mittel in mindestens gleicher Höhe für den Bau des Lernortes einwerben kann. Ohne die Bundesförderung steht also auch die Förderung des Landes auf der Kippe. Ursprünglich hatte der Lernort in Kislau im Jahr 2022 eröffnet werden sollen.