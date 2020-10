per Mail teilen

Mit knapp 1,6 Millionen Euro fördert die Bundesregierung den beruflichen Weg von geistig behinderten Menschen in Bad Wildbad. Die Mittel für das Modellprojekt kommen dem Berufsförderungswerk zugute, das Menschen mit kognitiven Einschränkungen einen leichteren Zugang zu einer Beschäftigung auf dem normalen Arbeitsmarkt ermöglichen will. Dafür kooperiert das Werk mit ähnlichen Einrichtungen aus fünf verschiedenen Bundesländern. Gemeinsam Lernen, Arbeiten und Leben und das in aller Verschiedenheit - das sei Inklusion und könne ein Gewinn für alle sein, sagte die Calwer Bundestagsabgeordnete und SPD-Parteivorsitzende Saskia Esken.