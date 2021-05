Etwa 500 Personen aus Deutschland und dem benachbarten Frankreich haben sich an der Umfrage zum Mobilitätspakt Rastatt beteiligt. Ziel der Initiative ist es, die Verkehrssituation in der Wirtschaftsregion Rastatt zu verbessern. Die Stadt Rastatt will den Individualverkehr in der Innenstadt weiter einschränken. Erste Maßnahmen des Mobilitätspakts, wie beispielsweise Umweltspuren für Busse und Radfahrer, sowie angepasste Ampelschaltungen greifen noch in diesem Jahr.