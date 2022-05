Bürgermeisterwahlen in Waldbronn und Neulingen

Am Sonntag wurden die Bürgerinnen und Bürger in Neulingen (Enzkreis) und in Waldbronn (Landkreis Karlsruhe) zur Wahlurne gebeten. Bei den Bürgermeisterwahlen in Neulingen im Enzkreis hat Michael Schmidt gewonnen. Er bekam gestern im ersten Wahlgang 86,3 Prozent der Stimmen und bleibt damit nach wie vor im Amt. Bei der Bürgermeisterwahl in Waldbronn im Landkreis Karlsruhe wird es voraussichtlich zu einem zweiten Wahlgang am 29. Mai kommen. Keiner der Kandidaten bekam gestern die absolute Mehrheit.