In Hügelsheim und Kraichtal fanden am Sonntag neben den Landtagswahlen zusätzlich Bürgermeisterwahlen statt. In Hügelsheim im Landkreis Rastatt wurde Kerstin Cee aus Pfinztal im ersten Wahlgang gewählt. Sie erhielt 68 Prozent der Stimmen. In Kraichtal im Landkreis Karlsruhe wird es am 28. März einen zweiten Wahlgang geben. SPD-Kandidat Tobias Borho erhielt im ersten Wahlgang mit knapp 36 Prozent die meisten Stimmen der sieben Bewerber. CDU-Kandidat Jonas Lindner folgt mit 31 Prozent auf Platz zwei.