In Hügelsheim im Landkreis Rastatt und in Kraichtal im Landkreis Karlsruhe werden am Sonntag neue Bürgermeister gewählt. Amtsinhaber Reiner Dehmelt in Hügelsheim geht nach drei Amtsperioden in den Ruhestand, hier gibt es vier Kandidatinnen und Kandidaten für die Nachfolge. In Kraichtal bewirbt sich Bürgermeister Ulrich Hintermayer nach 16 Jahren Amtszeit nicht mehr, hier stehen sieben Kandidatinnen und Kandidaten auf dem Stimmzettel.