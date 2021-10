Bürger zur Bürgermeisterwahl aufgerufen

In Bad Liebenzell im Kreis Calw sind die Bürgerinnen und Bürger am Sonntag zur Bürgermeisterwahl aufgerufen. Zur Wahl stehen Amtsinhaber Dietmar Fischer (CDU), der parteilose Ortsvorsteher des Stadtteils Möttlingen, Roberto Chiari, sowie Dauerkandidat und Diplom-Ingenieur Samuel Speitelsbach (parteilos). Dieser tritt ebenfalls am Sonntag auch bei der Bürgermeisterwahl in Neuhausen im Enzkreis an, neben Sabine Wagner (parteilos), bisher Ortsvorsteherin von Pforzheim Huchenfeld. Der amtierende Bürgermeister von Neuhausen Oliver Korz stellt sich nach 24 Jahren an der Rathausspitze nicht mehr zur Wahl.