Bei der Wahl des Bürgermeisters in Knittlingen (Enzkreis) treten am Sonntag sechs Kandidaten an. Sie bewerben sich um die Nachfolge des langjährigen Rathauschefs Heinz-Peter Hopp (parteilos), der nicht wieder antritt. Der 62-Jährige hatte aus familiären Gründen auf eine vierte Amtszeit verzichtet. Eine Entscheidung gleich im ersten Wahlgang gilt als unwahrscheinlich fällt. Die Stichwahl würde in zwei Wochen stattfinden.