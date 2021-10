Die Bürgermeisterwahl in Knittlingen am 24. Oktober kann wie geplant stattfinden. Das hat das Landratsamt des Enzkreises mitgeteilt. Die Kommunalaufsicht hatte geprüft, ob Amtsinhaber Heinz-Peter Hopp im Amtsblatt gegen das Neutralitätsverbot verstoßen hat. Es liege zwar ein Verstoß vor, so die Behörde, dieser wiege jedoch nicht so schwer, dass er eine Absage der Wahl rechtfertigen würde.