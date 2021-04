per Mail teilen

In Straubenhardt im Enzkreis wird am Sonntag ein neuer Bürgermeister gewählt. Einizige Kandidaten sind der bisherige Bürgermeister Helge Viehweg und der Dauerbewerber Samuel Speitelsbach. Der 42 jährige Jurist Viehweg ist seit 2013 Bürgermeister in Straubenhardt. Bei seiner ersten Wahl vor acht Jahren scvhaffte er im ersten Wahlgang 54 Prozent der Stimmen. Viehweg sitzt auch für die SPD im Kreistag.